كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن سر تغيير الملك عبدالعزيز بيتاً من الشعر كتب في قاعة الاستقبال بقصر الحكم في الرياض.
ونقلت الدارة عن المؤرخ أمين الريحاني قوله في كتابه “ملوك العرب”، إنه لاحظ عند دخوله القصر بوجود بيتين من الشعر نصهما “لسنا وإن كرمت أوائلنا.. يوماً على الأنساب نتكل.. نبني كما كانت أوائلنا.. تبني ونفعل فوق ما فعلوا”.
ونوهت إلى أن المؤرخ الريحاني سجل ملاحظة أمام الملك عبدالعزيز بأن صحة الشطر الأخير هو “تبني ونفعل مثلما فعلوا”، إلا أن الملك عبدالعزيز أخبره بأنه هو من طلب تعديله على تلك الشاكلة؛ لأن هدفه ليس فعل السابقين فقط ولكن أفضل منهم.
ولفتت إلى أن ذلك يدلل على رؤية الملك عبدالعزيز في مستقبل المملكة، وأن هناك تطويراً كبيراً ينتظرها، كما كان يقبل الكثير من الاختراعات الجديدة.
وفق “أخبار24”.