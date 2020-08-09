جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الأول عربياً والـ143 عالميا في تصنيف”QS” للجامعات

حققت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المركز الأول عربيا في تصنيف “QS” للجامعات العالمية لعام 2021.
ونجحت الجامعة في احتلال المركز الـ143 عالميًا، في التقييم الذي يعتمد على ما تقدمه الجامعات من برامج دراسية وأنظمة.
ونشر موقع “QS TOP UNIVERSITIES” رسومًا بيانية توضح مقاييس التقييم، والمعايير التي حققت بها الجامعة هذا المركز، ومنها عدد برامج الدرسات العليا، والدبلومات التي تمنحها، وبرامج دراسة الماجيستير، والمجالات البحثية، ورسائل الدكتوارة، واعتبر أن الجامعة تحقق بها مخرجات أكاديمية متميزة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز توفر 110 برامج للدراسات العليا، منها 6 دبلومات عليا، و56 برنامج ماجستير تدرس/ أطروحة، و35 برنامج ماجستير تدرس/ بحثي، و14 برنامج دكتوراه.