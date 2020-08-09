“الإحصاء”: أكثر من 66% من الشباب والفتيات السعوديات لم يسبق لهم الزواج

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، تقريرًا خاصًا بعنوان “الشباب السعودي في أرقام”، تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب، متضمنًا الإحصاءات (السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية) للشباب السعودي.
وأشار التقرير إلى أن 36.7% من إجمالي السكان هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 34 سنة، وأن 27.6% من الشباب الذكور يقعون في الفئة العمرية بين 20- 24 سنة، فيما نسبة 26.2% من الإناث في الفئة العمرية بين 20 لـ24 سنة، والنسبة ذاتها للإناث في عمر 25 لـ29 سنة. وبلغت نسبة الأطفال والشباب من إجمالي عدد السكان حوالي 67% لعام 2020.
وأوضح التقرير أن نسبة 66.23% من الشباب والشابات في الفئة العمرية 15 لـ34 عامًا لم يسبق لهم الزواج، و75.6% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، في حين أن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1 %، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5 %.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الشباب السعوديين 15 – 34 سنة الذين يعانون أمراضاً مزمنة إلى إجمالي السكان السعوديين بلغت 5.5%، كذلك بيّن التقرير أن معظـم الإناث السـعوديات يمارسـن الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهـم يمارسـون للياقـة البدنيـة والترويح عـن النفس. وفق “أخبار 24”.
ولفت التقرير إلى انخفاض معـدل الأمية بشـكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15- 34 سـنة عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007م – 2017م، ويعـود هـذا الانخفاض لتناقـص نسـبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.
وبلـغ عـدد المشـتغلين مـن الشـباب السـعودي الذيـن تتـراوح أعمارهم بيــن 15- 34 ســنة، في عام 2019، قرابة مليون ونصف مليون مشــتغل، بنسبة 47% مــن إجمالــي المشـتغلين السـعوديين.