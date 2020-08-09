أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار)، وذلك عن الربع الثاني من عام 2020.
وأبانت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 199.88 مليار ريال، وبلغت حصة السهم (0.35) ريال، مبينةً أن تاريخ توزيع الأرباح هو 31 أغسطس 2020م.
وأوضحت الشركة، خلال إعلانها النتائج المالية للفترة المنتهية في 30- 6- 2020، أن الأرباح انخفضت إلى 87.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول بنسبة قدرها 51%، مقارنة بأرباح قدرها 175.9 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020.
مهما كانت التحديات وأيًا كانت الظروف، تُثبت نتائجنا المالية تميز ومرونة #أرامكو في تحقيق قيمة مضافة لمساهميها.
تعرّف على أدائنا المالي في الربع الثاني من عام 2020: https://t.co/hqOsBYRk3P#نتائج_أرامكو pic.twitter.com/IxdNcGJKFT
— أرامكو (@Saudi_Aramco) August 9, 2020