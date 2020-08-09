بالصور.. تخصيص وتطوير مواقع لعربات الـ”فود ترك” ومدها بخدمات الكهرباء والمياه بالمدينة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة “فود ترك”، مخصصة للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة وفي محافظات المنطقة.
وتفقد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي عدداً من المواقع المقترحة لتخصيصها لهذا النشاط؛ بطريق الملك عبدالعزيز، وممشى حديقة الملك فهد.
وأكد البليهشي خلال لقائه عدداً من ملاك عربات الأطعمة المتنقلة، أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، مبيناً أن الأمانة تسعى لتنمية هذا النشاط بمشاريع غير تقليدية وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.
وأوضح أن الأمانة ستبدأ في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، وذلك بتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدْمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.
وفق “أخبار 24”.