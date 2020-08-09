تحذيرات من تقلبات جوية بعدد من المناطق.. والدفاع المدني يشدد على إجراءات السلامة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة.
وتوقعت الإدارة نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً.
كما حذرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة، خاصةً محافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد، وذلك حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأوردت تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة مع تدنٍ في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، دعت مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة.