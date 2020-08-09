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اخبار رياضية > رغم التعاقد لمدة شهر.. إبعاد حكم ديربي الرياض بين النصر والهلال
09/08/2020   6:12 م

رغم التعاقد لمدة شهر.. إبعاد حكم ديربي الرياض بين النصر والهلال

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كشف الإعلامي الرياضي، فهد الدريهم، عن تفاصيل جديدة بشأن الحكم الفرنسي بينوا باستيان، الذي أدار ديربي الرياض بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الهلال وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف.

وقال “الدريهم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتحدى من لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أن تكلف الحكم الفرنسي بينوا باستيان مباراة ثانية في الدوري رغم أن التعاقد معه والتواجد في الدوري لمدة شهر كامل”.

وتابع وفق “أخبار 24”: “بسبب الأخطاء التي اتفق عليها كل المحللين على الحالات المرتكبة وفي أول تكليف له النصر الهلال.. بالمختصر تم الإبعاد”.

رغم التعاقد لمدة شهر.. إبعاد حكم ديربي الرياض بين النصر والهلال

اخبار رياضية
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