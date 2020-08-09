لو هبط الاتحاد سيخسر الدوري كثيراً.. “الفراج” يتحدث عن ذكريات ديربي جدة

أعرب الإعلامي وليد الفراج، عن أمنيته بعدم هبوط الاتحاد للدرجة الأولى، مؤكداً أن في حال حدوث ذلك سيخسر الدوري السعودي الكثير.
وقال الفراج خلال حديثه عن ديربي جدة المقرر إقامته اليوم بين الأهلي والاتحاد: “لأول مرة ديربي جدة يعدي في هدوء تام.. شفت خلال 16 عاما أحلى أيام الاتحاد والأهلي.. تاريخ عظيم.. كادت جدة تتحول لعاصمة الرياضة السعودية.. لو هبط الاتحاد سوف يخسر الدوري كثيراً”.
وأضاف خلال حديثه: “الله ينجي الاتحاد من الهبوط، ولو هبط لن تعوض جماهيره هناك أندية لها جماهير بالفعل ولكن لن يكونوا بنفس قوة مدرج الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “أنا لا أقول الاتحاد يستمر في الدوري هو يعرف جيدا يدافع عن مكانته ولكن أتحدث عن الاتحاد التاريخ الكبير لجماهيره الكبيرة”.