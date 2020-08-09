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اخبار رياضية > السر وراء إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من دوري المحترفين
09/08/2020   6:13 م

السر وراء إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من دوري المحترفين

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كشفت هيئة الملكية الفكرية، عن السر وراء إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الملكية الفكرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين ودعم وزارة الرياضة، تم إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من الدوري والجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى”.

وأشارت الهيئة: “بهدف الحفاظ على الحقوق الإبداعية للأندية والمنشآت الرياضية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن”. وفق “أخبار 24”

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية أن ذلك يُساهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية ويعمل على التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المُستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية”.

السر وراء إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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