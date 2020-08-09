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اخبار رياضية > مصادر: اللجنة القانونية تدرس بيان النصر بشأن الحكام قبل تحويله لـ “الانضباط”
09/08/2020   6:14 م

مصادر: اللجنة القانونية تدرس بيان النصر بشأن الحكام قبل تحويله لـ “الانضباط”

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ذكرت مصادر أن اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدرس حالياً بشكل قانوني البيان الصادر من نادي النصر الذي طالب فيه بإقالة رئيس الحكام.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن اتحاد القدم قرر عرض ما جاء في كامل البيان من حيث توجيه اتهامات وإساءات للجنة ورئيسها إلى اللجنة القانونية، قبل تحويله للجنة الانضباط في حال ثبوت التهم على النادي.

فيما أكد اتحاد القدم من ناحيته أنه يتعامل مع الخطابات التي تأتيه بشكل رسمي من كافة الأندية وفق الآلية المتبعة، مبيناً أن خطابات أعضاء الجمعية العمومية مكفولة بحسب ما ورد في النظام الأساسي للاتحاد من واجبات وحقوق تخص الأعضاء.

يذكر أن نادي النصر قد أصدر بياناً طالب فيه بإقالة الإسباني فرناندو تريساكو من منصبه كرئيس للجنة الحكام، مبرراً ذلك بالأخطاء التحكيمية التي تعرض لها خلال الموسم، ودعا لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على قرار إقالة تريساكو.

مصادر: اللجنة القانونية تدرس بيان النصر بشأن الحكام قبل تحويله لـ “الانضباط”

اخبار رياضية
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