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أخبار محلية > “الصحة” ترد على شائعة الحاجة لمسيلات الدم في الحالات اليسيرة والمتعافية من كورونا
09/08/2020   6:15 م

“الصحة” ترد على شائعة الحاجة لمسيلات الدم في الحالات اليسيرة والمتعافية من كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أنه لا صحة لارتباط حدوث تجلط في أوردة الرئة أو الأطراف، للحالات المتعافية أو اليسيرة أو التي لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن بعض الحالات المتقدمة جداً، قد تعاني من هذا الأمر، إلا أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة في المملكة، تعطي اعتباراً للمخاطر الموجودة، وتتعامل معها عبر الفحوصات والأدوية الملائمة.

ونفى متحدث الصحة، أن يكون هناك حاجة لاستخدام مسيلات الدم مع الحالات اليسيرة أو المتعافين من كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الحالات الحرجة في المملكة، قد تراجعت بنسبة 5.5%، فيما بلغ عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1428 مصاباً.

“الصحة” ترد على شائعة الحاجة لمسيلات الدم في الحالات اليسيرة والمتعافية من كورونا

أخبار محلية
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