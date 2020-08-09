تُسرع الإجراءات وتُقلص الانتظار.. “الخطوط السعودية” تُطلق خدمة جديدة لضيوفها

أطلقت الخطوط الجوية السعودية مبادرة “سفراء السعودية” للارتقاء بالخدمات في المطارات وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للضيوف والإجابة عن استفساراتهم ومرافقتهم منذ دخولهم للمطار وحتى صعودهم إلى الطائرة.
وتهدف المبادرة إلى تسريع إنهاء إجراءات السفر وتقليص فترة الانتظار خاصة خلال أوقات الذروة، وتشمل الرحلات الداخلية والدولية ولمختلف درجات السفر، حيث يستقبل الضيف عند دخوله الصالة موظفٌ يحمل جهازاً لوحياً لإتمام عملية السفر والإجابة عن الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة.
وأوضح المدير العام للخطوط السعودية سامي سندي أن المبادرة بدأ العمل بها في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض وستشمل جميع محطات ومواقع الخدمة لتكون تجربة السفر مع الناقل الوطني متميزة وممتعة في جميع مراحلها. وفق “أخبار 24”.