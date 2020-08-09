وزير الخارجية: استمرار الهيمنة المدمرة لحزب الله في لبنان يثير قلق الجميع ويجب إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني.
وأوضح خلال مشاركته اليوم (الأحد) في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم بيروت والشعب اللبناني أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله يثير قلق الجميع والكل يعرف السوابق المؤكدة لاستخدامه المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين.
وبين أن المملكة كانت من أوائل الدول التي استجابت للبنان بعد الحادث الأليم، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن وصول 4 طائرات شحن سعودية إلى بيروت حملت على متنها 290 طناً من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، كما قام فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية للمتضررين.
وأضاف: “إننا في المملكة إذ نقف مع أشقائنا في لبنان، نؤكد على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار وإن الشعب اللبناني الشقيق له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام”.