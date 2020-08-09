كشفت وزارة التعليم معايير المفاضلة لترقية الإداريين والإداريات للمرتبة العاشرة فما دون، والمراتب ١١، ١٢، ١٣ وفقاً للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وأوضحت أن معايير المفاضلة للترقية تكون وفق تقويم الأداء الوظيفي، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى المقابلة الشخصية لترقية المراتب 11، 12، 13 وتحسب الدرجة التي يحصل عليها الموظف من نسبة المعيار.
وأضافت أن العناصر المرجحة في الترقية تتمثل في الأعلى في برامج التطوير والتدريب، والأقدمية في تاريخ التعيين، والأعلى في تقويم الأداء الوظيفي، والمؤهل العلمي الأعلى وفق الدرجات العلمية.
وفق “أخبار 24”.