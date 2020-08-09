بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أعمال مشروع توسعة منتجع عشار بتوقيع شراكة مع مجموعة بنيان تري الفندقية العالمية للعمل على تطوير وإدارة المرافق السياحية ذات الطابع البيئي والطبيعي.
وتشمل التوسعة إضافة 47 فيلا جديدة إلى 35 موجودة حالياً بأحجام متفاوتة بما يناسب مختلف المتطلبات للأفراد والعوائل، حيث يتم اعتماد تصاميم تتميز بالأناقة والأصالة حسب مواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية البيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن هذه الشراكة تبرز أهمية العلا كوجهة سياحية ذات قدرة على جذب أقطاب عالمية للاستثمار في العلا بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم بتحقيق رؤية العلا التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن الهيئة تعمل على خطة طويلة الأمد لتطوير العلا لتستضيف مليوني زائر سنويًا بحلول عام 2035، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر بتعزيز الاقتصاد ويسهم بإيجاد 38000 وظيفة جديدة.
وأشار إلى أنه سيُعلن قريباً عن سلسلة من المشروعات والاستثمارات التي تشمل 15 مشروعاً جديداً لتطوير قطاع الضيافة والبنية التحتية السياحية في المحافظة.
وفق “أخبار 24”.