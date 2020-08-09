غياب الوعي والرقابة يشوّه الطبيعة في عسير.. ومطالبات بحلول تحمي المواقع السياحية

أبدى سكان أبها امتعاضهم من النفايات التي خلفها بعض الزائرين خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين باتخاذ إجراءات فعّالة تضمن سلامة البيئة في هذه المناطق السياحية.
واستعرضت قناة الإخبارية بعض مشاهد التلوث في أماكن سياحية بعسير، مشيرة إلى أن انعدام الوعي وغياب الرقابة اللازمة من العوامل التي تشوه جمال الطبيعة في المنطقة.
وطالب السكان بتطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين، وذلك للحد من انتشار مظاهر التلوث في العديد من المواقع السياحية والطبيعية الخلابة، مناشدين بتطبيق حلول مُيسرة ومعتمدة في المواقع السياحية حول العالم ضد المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وشددوا على ضرورة فرض رقابة على المصطافين والزوار لضمان استمرار تمتع المواقع السياحية والطبيعية بجاذبيتها المعروفة في المستقبل.
فيديو | انعدام الوعي وغياب الرقابة يشوهان جمال الطبيعة بـ #عسير#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uqKcfK6wiO
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 9, 2020