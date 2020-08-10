نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بثنائية مقابل هدف، في مباراة ديربي جدة، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب السوري عمر السومة، بعد متابعة لكرة ساقطة من مارسيلو غروهي، حارس مرمي الاتحاد، في الدقيقة 30، قبل أن يسجل الاتحاد هدف التعادل عن طريق عبدالإله المالكي من تسديدة رائعة تسكن وسط المرمي في الدقيقة 41.
وفي الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، نجح السوري عمر السومة في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، عن طريق تسديدة قوية بعد تمريرة من حسين عبد الغني تسكن يمين المرمي. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 43 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
أهداف المباراة || #الاتحاد 1 : 2 #الاهلي#الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/nftDlj8Dmp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020