بالفيديو.. مستحدثًا خدمة الذهاب للمنزل.. شاب يعمل في تغيير زيوت السيارات يحظى بدعم واسع من السعوديين

تمكن الشاب السعودي، أبو جودي، من اجتذاب دعم رواد موقع تويتر بعدما بدأ مشروعا صغيرا لتغيير زيوت السيارات وتوفير خدمات مستحدثة في هذا المجال.
ويقدم أبو جودي الذي تخصص في ميكانيكا السيارات، الذي يعمل في مجال صيانة السيارات في الخبر بالدمام، خدمة الذهاب إلى بيت العميل وتغيير زيت السيارة في موقعها، دون الحاجة إلى اصطحابها إلى مقر محدد.
ويعتمد على سيارة مُجهزة بشكل كامل بالأدوات التي يحتاجها في مباشرة أعمال الصيانة الدورية للسيارات، بالإضافة إلى قيامه بأعمال التنظيف اللازمة للمحرك. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه دومًا يسعى لاستغلال شغفه بالسيارات، مشيرًا إلى أنه يحظى بدعم السعوديين الذين يأتون إليه من أماكن مختلفة من أجل تشجيعه على مواصلة عمله في هذا المشروع.