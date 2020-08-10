“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص للشهر الحالي في حسابات المستفيدين

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.
وذكر البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة رقم 33 ستستمر للمُستفيدين المكتملة طلباتهم، حتى نهاية اليوم (الإثنين).
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج