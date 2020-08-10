إنشاء وكالتين في “رئاسة الحرمين” لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة وشؤون البحث العلمي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بإنشاء وكالة في الرئاسة بمسمى “وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف”.
وترتبط الوكالة الجديدة بالإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة، والإدارة العامة للمعارض والمتاحف.
كما قرر الشيخ السديس أيضاً، إنشاء وكالة باسم “وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي”، على أن ترتبط بالرئيس العام. وفق “أخبار 24”.
فيما يرتبط بتلك الوكالة عدد من الإدارات وهي الإدارة العامة للمطبوعات والنشر، والإدارة العامة للمكتبات، والإدارة العامة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، والإدارة العامة للدراسات العلمية.