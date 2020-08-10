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أخبار المناطق > أزمة بيئية مُنتظرة بسبب نفايات أقنعة “كورونا”.. ومختصون يقترحون حلاً
10/08/2020   7:02 ص

أزمة بيئية مُنتظرة بسبب نفايات أقنعة “كورونا”.. ومختصون يقترحون حلاً

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أطلق مختصون في مجال البيئة، تحذيرات من الأضرار التي قد تضر كثيراً بالنظام البيئي في العالم جراء أزمة نفايات الأقنعة والقفازات المُستخدمة؛ للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد. 

 وأوضح المختصون في تقرير نشرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية، أن تلك النفايات الضارة قد تسبب تغيراً بيئياً على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن تدويرها بسبب ما قد تفرزه من أبخرة سامة ستضر المناخ. 

 وكشفت الصحيفة عن استهلاك العالم مليارات من الكمامات والقفازات شهرياً بسبب “كورونا”. 

 ونصح المختصون بأهمية استخدام الأقنعة والقفازات التي يمكن إعادة استخدامها مثل القماشية؛ لتقليل نفايات الأقنعة والقفازات البلاستيكية. وفق “أخبار 24”.

أزمة بيئية مُنتظرة بسبب نفايات أقنعة “كورونا”.. ومختصون يقترحون حلاً

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