الطبيب المُتهم بقضية الطفل “نهار الحارثي” يعود من السفر ويدلي بأقوال مُثيرة حول الواقعة

أدلى الطبيب المُتهم في واقعة استئصال الغدة التناسلیة للطفل نھار الحارثي، أقواله في التهم المنسوب له أمام اللجنة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف.
وأوضح الطبيب، الذي عاد للمملكة مؤخراً بعد سفره بتأشيرة خروج نهائي، في أقواله، أنه تواجد بالمستشفى يوم الواقعة عند الساعة 11:45 صباحاً لفحص المريض في الطوارئ، وتبين له من خلال الكشف أن الغدة التناسلية أصيبت قبل 12 ساعة من حضوره.
ولفت وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن المريض راجع طوارئ المستشفى في الليلة السابقة ولم يتم استقباله، ولا يعلم سبباً لذلك لأنه لم يكن مناوباً في تلك الليلة، منوهاً إلى أنه تم تشخيص الحالة بأنها التواء بالغدة التناسلية اليمنى للطفل.
وأشار إلى أنه خلال محاولة تثبيت الغدة التناسلية اليسرى اتضح وجود الالتواء ما حتم استئصاله، مبيناً أن تأخر إجراء العملية والانتظار لأكثر من 5 ساعات، يعود لانشغال غرف العمليات.
بدورها قررت اللجنة تأجيل الجلسة للشهر القادم لدراسة ملف القضية في ظل غياب طبيب وممرض.