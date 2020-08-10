بالفيديو.. نايف هزازي يوضح المهنة التي كان سيعمل بها إذا لم يحترف كرة القدم

كشف لاعب المنتخب الوطني نايف هزازي، عن المهنة التي كان يفضل العمل بها في حال عدم احترافه كرة القدم.
وقال هزازي في حديث لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إنه كان سيفضل إكمال مهنته العسكرية، خاصةً وأنه في بداياته كان عسكرياً بالقوات البرية في الطائف.
ولفت إلى أنه يعتزم بعد الاعتزال الاستمرار في ارتباطه بكرة القدم من خلال العمل في المواقع الإدارية.
نايف هزازي يختار مهنته المحببة في حالة عدم احترافه لكرة القدم في #صدى_الملاعب#mbc1@mbc1 pic.twitter.com/Jl21FdbUhG
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 9, 2020
وفق “أخبار 24”.