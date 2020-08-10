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اخبار رياضية > بالفيديو.. نايف هزازي يوضح المهنة التي كان سيعمل بها إذا لم يحترف كرة القدم
10/08/2020   7:03 ص

بالفيديو.. نايف هزازي يوضح المهنة التي كان سيعمل بها إذا لم يحترف كرة القدم

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كشف لاعب المنتخب الوطني نايف هزازي، عن المهنة التي كان يفضل العمل بها في حال عدم احترافه كرة القدم.

وقال هزازي في حديث لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إنه كان سيفضل إكمال مهنته العسكرية، خاصةً وأنه في بداياته كان عسكرياً بالقوات البرية في الطائف.

ولفت إلى أنه يعتزم بعد الاعتزال الاستمرار في ارتباطه بكرة القدم من خلال العمل في المواقع الإدارية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نايف هزازي يوضح المهنة التي كان سيعمل بها إذا لم يحترف كرة القدم

اخبار رياضية
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