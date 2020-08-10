بالفيديو.. هل يجوز غرس الأشجار عند القبور؟.. الشيخ “المنيع” يوضح

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يجوز غرس الأشجار على قبور الأموات، داعياً إلى اتباع السنة النبوية في كل الأمور.
وقال المنيع إن الوارد في السنة النبوية في مسألة غرس الأشجار على القبور، هو مرور النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قبرين وقوله عن المتوفين بداخلهما “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير”.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن النبي عليه السلام أخذ عسيباً فشقه اثنين، ثم غرس على كل قبر واحداً وقال “لعله يُخفف عنهما العذابُ ما لم ييبسا”.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأمر كان تعليميا وتحذيريا مما ذكر من أسباب تعذيـب المتوفين، مبيناً أن ما ورد عن النبي لا يعني جواز غرس أشجار أو ريحان على القبور.
حكم غرس شجرة عند القبر ؟ #يستفتونك مع الشيخ عبد الله بن سليمان المنيعhttps://t.co/7vBo1B8WU2 pic.twitter.com/dWqCMDGmOr
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 9, 2020