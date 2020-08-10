نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفير العراقي: افتتاح معبر جديدة عرعر قريبًا.. وندرس إلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين
10/08/2020   1:28 م

السفير العراقي: افتتاح معبر جديدة عرعر قريبًا.. وندرس إلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين

+ = -
313

أكد السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، وجود ‏مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول ‏بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات للجوازات ‏العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.‏

وأوضح وفقًا لـ”عكاظ”‏‎ ‎أنه‎ ‎تمت دراسة موضوع فتح معبر جديدة ‏عرعر على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي ‏السعودي الذي عُقد في الرياض بتاريخ 19-20/‏‏ 7/ ‏‏2020، ‏ويتبقى استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، متوقعًا ‏افتتاحه في القريب العاجل. ‏

وبيّن السفير العراقي أن المساعي التي تبذلها قيادتا البلدين ليست ‏لإعادة العلاقات كما كانت قبل سنة 1990، وإنما لتحقيق قفزة ‏نوعية كبرى وانفتاح شامل في المجالات السياسية والاقتصادية ‏والاستثمارية والتبادل التجاري، إضافة إلى العلاقات الثقافية، بكل ‏ما تحمل من جوانب فنية وأدبية، وتعاون بين الجامعات وقبول ‏الطلاب في الدراسات العليا في كلا البلدين.‏‎

وحول مسألة تأمين الحدود، قال “الجنابي”، إن‎ ‎هناك تعاونًا ‏وثيقًا بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيراتها في المملكة لمنع ‏التسلل ومنع نشاط التهريب والعصابات الإجرامية، وهذا ما حقق ‏استقراراً كبيراً وتأميناً للحدود البرية الشاسعة التي تبلغ أكثر من ‏‏800 كيلومتر.‏

السفير العراقي: افتتاح معبر جديدة عرعر قريبًا.. وندرس إلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106177.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.