السفير العراقي: افتتاح معبر جديدة عرعر قريبًا.. وندرس إلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين

أكد السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، وجود مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات للجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.
وأوضح وفقًا لـ”عكاظ” أنه تمت دراسة موضوع فتح معبر جديدة عرعر على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي عُقد في الرياض بتاريخ 19-20/ 7/ 2020، ويتبقى استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، متوقعًا افتتاحه في القريب العاجل.
وبيّن السفير العراقي أن المساعي التي تبذلها قيادتا البلدين ليست لإعادة العلاقات كما كانت قبل سنة 1990، وإنما لتحقيق قفزة نوعية كبرى وانفتاح شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري، إضافة إلى العلاقات الثقافية، بكل ما تحمل من جوانب فنية وأدبية، وتعاون بين الجامعات وقبول الطلاب في الدراسات العليا في كلا البلدين.
وحول مسألة تأمين الحدود، قال “الجنابي”، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيراتها في المملكة لمنع التسلل ومنع نشاط التهريب والعصابات الإجرامية، وهذا ما حقق استقراراً كبيراً وتأميناً للحدود البرية الشاسعة التي تبلغ أكثر من 800 كيلومتر.