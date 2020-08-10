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أخبار محلية > فيديو لشاب يتحرش بفتاة أثناء سيرها مع طفلها في تبوك.. ومطالبات بضبطه
10/08/2020   1:29 م

فيديو لشاب يتحرش بفتاة أثناء سيرها مع طفلها في تبوك.. ومطالبات بضبطه

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شهدت مدينة تبوك واقعة تحرش شاب بفتاة، أثناء سيرها ليلاً بصحبة طفلها وسيدة أخرى، حيث وثّق مقطع فيديو الواقعة، وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #متحرش_تبوك_بفتاة_مع_طفلها.

وأظهر المقطع المتداول خلال الساعات الماضية امرأتين تسيران وإحداهما تدفع عربة خاصة بالأطفال، وأثناء سيرهما قام شاب -يرتدي قميصًا أبيض وسروالاً قصيراً- بضربها من الخلف ملامساً أجزاء في جسدها، وفر مسرعًا.

وتسببت الواقعة في فزع المرأة التي سارعت بالصراخ، فيما رجح متداولو المقطع أن التحرش حدث بالقرب من مواقف سيارات أحد المولات المعروفة في تبوك، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحري عن الواقعة ومحاسبة المحترش. وفق “أخبار 24”.

فيديو لشاب يتحرش بفتاة أثناء سيرها مع طفلها في تبوك.. ومطالبات بضبطه

أخبار محلية
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