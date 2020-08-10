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أخبار محلية > “تعويضك مضمون”.. حملة من “تنظيم الكهرباء” لتوعية ‏المستهلكين بحقوقهم
10/08/2020   1:30 م

“تعويضك مضمون”.. حملة من “تنظيم الكهرباء” لتوعية ‏المستهلكين بحقوقهم

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أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حملتها الإعلامية التوعوية ‏تحت شعار “تعويضك مضمون”، وذلك بهدف تعزيز دورها في رفع وعي ‏المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي ‏تقع عليهم تجاهه‎.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تهدف إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي ‏المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل ‏توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة، إذ يحق للمستهلك ‏التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية ‏مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل‎.

وتُبرز الحملة أهمية معرفة حق المستهلك في استمرار حصوله على ‏الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من ‏خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق ‏مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل ‏الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها ‏في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال ‏على الرقم المجاني (8001259000)، أو من خلال حساباتها على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة‎.

“تعويضك مضمون”.. حملة من “تنظيم الكهرباء” لتوعية ‏المستهلكين بحقوقهم

أخبار محلية
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