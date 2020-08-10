“الصحة العالمية” تطلق تحدي ارتداء الكمامة وتدعو للمشاركة فيه

أطلقت منظمة الصحة العالمية أسبوعًا لارتداء الكمامات على مستوى العالم، وأطلقت عليه اسم “تحدي الكمامات”.
ودعت المنظمة إلى ارتداء الكمامات، قائلة: “انضم لتحدي #البس_كمامة وشارك صورتك مرتدياً الكمامة وأخبرنا عن سبب ارتدائك لها”.
وطلبت من متابعي حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن يرسلوا إشارات لأصدقائهم، للمساهمة في نشر الوعي في المجتمع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بوضع الكمامات الواقية، إذ من شأنها حماية الأشخاص الذين يرتدونها من العدوى، وبإمكانها كذلك منع المصابين بأعراض المرض من نقل العدوى إلى الآخرين.