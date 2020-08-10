شارك متطوعون، اليوم (الإثنين)، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الإماراتية، للحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في مركز القرائن الصحي بالشارقة.
ويشارك حوالي 15 ألف متطوع، خلال هذه المرحلة من التجارب السريرية، من جنسيات متعددة، حول نوعين من التطعيمات.
ويعني نجاح هذه المرحلة، دحول دولة الإمارات مرحلة التصنيع، بعد التأكد من سلامة اللقاح.
واعتمدت وزارة الصحة الإماراتية، تقنية (DPI)، القائمة على استخدام أشعة الليزر، للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وفق “أخبار 24”.