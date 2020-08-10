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أخبار محلية > ‏”الكهرباء”: مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي يسير وفق ‏الخطط الموضوعة
10/08/2020   1:32 م

‏”الكهرباء”: مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي يسير وفق ‏الخطط الموضوعة

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب نحو 10 ‏ملايين عداد ذكي في جميع مناطق المملكة، والذي ينتهي في نهاية ‏مارس 2021، يسير وفق الخطط الموضوعة، وبدون أي تكاليف ‏على المشتركين‎.

وأشارت الشركة إلى أن العدادات الذكية، هي ‏مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة ‏للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد ‏نحو تنمية وطنية شاملة تقودها رؤية المملكة 2030 إلى ‏مستقبل زاهر‎.

وبيّنت أن العدادات الذكية تتيح إعادة الخدمة عن بُعد في فترة ‏زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتًا ‏أطول، كما أنها تسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، ‏وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل ‏البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها. وفق “أخبار 24”.

وشددت “السعودية للكهرباء” على أنها ستعمل على إشعار ‏المشتركين بتركيب العداد الذكي عبر رسالة نصية قبل الموعد ‏المحدد، كما ستتواصل معهم لإطلاعهم على سير المشروع أولاً ‏بأول، داعيةً المشتركين إلى تحديث بيانات حساباتهم وربطها ‏برقم الجوال من خلال منصة “حسابي‎”‎.

‏”الكهرباء”: مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي يسير وفق ‏الخطط الموضوعة

أخبار محلية
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