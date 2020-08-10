‏”الكهرباء”: مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي يسير وفق ‏الخطط الموضوعة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب نحو 10 ملايين عداد ذكي في جميع مناطق المملكة، والذي ينتهي في نهاية مارس 2021، يسير وفق الخطط الموضوعة، وبدون أي تكاليف على المشتركين.
وأشارت الشركة إلى أن العدادات الذكية، هي مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها رؤية المملكة 2030 إلى مستقبل زاهر.
وبيّنت أن العدادات الذكية تتيح إعادة الخدمة عن بُعد في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتًا أطول، كما أنها تسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها. وفق “أخبار 24”.
وشددت “السعودية للكهرباء” على أنها ستعمل على إشعار المشتركين بتركيب العداد الذكي عبر رسالة نصية قبل الموعد المحدد، كما ستتواصل معهم لإطلاعهم على سير المشروع أولاً بأول، داعيةً المشتركين إلى تحديث بيانات حساباتهم وربطها برقم الجوال من خلال منصة “حسابي”.