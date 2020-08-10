الكويت: خطة لترحيل 530 ألف وافد لمعالجة خلل التركيبة السكانية

قررت الحكومة الكويتية وضع خطة استراتيجية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تقضي بالاستغناء عن 530 ألفَ وافدٍ، وذلك خلال استعراض وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية مريم العقيل أمس (الأحد)، بنود الخطة داخل إحدى اللجان البرلمانية
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تشمل مراحل التنفيذ ترحيل العمالة المخالفة للقانون، ويُقدر عددها بـ120 ألفاً، وتقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، وعددهم 150 ألفاً، بالإضافة للتخلُّص من العمالة الأمِّية أو متدنية التعليم، وعددها أكثر من 90 ألفاً.
وكشفت بيانات استعرضتها الوزيرة الكويتية، عن أن نسبة نمو المواطنين على مدى 15 عاماً بلغت 55%، في حين بلغت نسبة نمو الوافدين في الفترة ذاتها 100%، مطالبةً القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة. وفق “أخبار 24”.