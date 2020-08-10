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أخبار المناطق > الكويت: خطة لترحيل 530 ألف وافد لمعالجة خلل التركيبة السكانية
10/08/2020   1:33 م

الكويت: خطة لترحيل 530 ألف وافد لمعالجة خلل التركيبة السكانية

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قررت الحكومة الكويتية وضع خطة استراتيجية لمعالجة خلل ‏التركيبة السكانية، تقضي بالاستغناء عن 530 ألفَ وافدٍ، وذلك ‏خلال استعراض وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية مريم ‏العقيل أمس (الأحد)، بنود الخطة داخل إحدى اللجان البرلمانية ‏

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تشمل مراحل التنفيذ ترحيل ‏العمالة المخالفة للقانون، ويُقدر عددها بـ120 ألفاً، وتقليص العمالة أو ‏الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون ‏أمراضاً مزمنة، وعددهم 150 ألفاً، بالإضافة للتخلُّص من ‏العمالة الأمِّية أو متدنية التعليم، وعددها أكثر من 90 ألفاً. ‏

وكشفت بيانات استعرضتها الوزيرة الكويتية، عن أن نسبة نمو ‏المواطنين على مدى 15 عاماً بلغت 55%، في حين بلغت نسبة ‏نمو الوافدين في الفترة ذاتها 100%، مطالبةً القطاعين الخاص ‏والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة. ‏ وفق “أخبار 24”.

الكويت: خطة لترحيل 530 ألف وافد لمعالجة خلل التركيبة السكانية

أخبار المناطق
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