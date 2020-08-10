إنشاء أكبر محطة إقليمية للحبوب في ينبع بطاقة 5 ملايين طن ‏سنويًا

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” مع الهيئة العامة للموانئ، اتفاقية لتأجير 313 ألف م2 من ميناء ينبع، لإنشاء أكبر محطة إقليمية لاستيراد وتصدير ومعالجة الحبوب بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا.
وأكد وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، أن المشروع يهدف لإنشاء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لتصدير واستيراد ومعالجة الحبوب بالمملكة، مستفيدًا من موقع ميناء ينبع المتميز على ساحل البحر الأحمر، وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية.
بدوره أشار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للمملكة عبر المحطة الجديدة. وفق “أخبار 24”.