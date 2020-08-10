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أخبار محلية > إنشاء أكبر محطة إقليمية للحبوب في ينبع بطاقة 5 ملايين طن ‏سنويًا
10/08/2020   1:38 م

إنشاء أكبر محطة إقليمية للحبوب في ينبع بطاقة 5 ملايين طن ‏سنويًا

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وقعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج ‏الحيواني “سالك” مع الهيئة العامة للموانئ، اتفاقية لتأجير 313 ألف ‏م2 من ميناء ينبع، لإنشاء أكبر محطة إقليمية لاستيراد وتصدير ‏ومعالجة الحبوب بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا.‏

وأكد وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، أن المشروع يهدف ‏لإنشاء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لتصدير واستيراد ‏ومعالجة الحبوب بالمملكة، مستفيدًا من موقع ميناء ينبع المتميز ‏على ساحل البحر الأحمر، وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من ‏الأسواق المحلية والإقليمية.‏

بدوره أشار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن ‏الفضلي، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول ‏الحبوب الرئيسية للمملكة عبر المحطة الجديدة.‏ وفق “أخبار 24”.

إنشاء أكبر محطة إقليمية للحبوب في ينبع بطاقة 5 ملايين طن ‏سنويًا

أخبار محلية
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