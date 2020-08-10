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أخبار محلية > ٥٠٠ عائلة بلبنان تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»
10/08/2020   5:43 م

٥٠٠ عائلة بلبنان تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»

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قدم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس (الأحد)، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، بموازاة وصول الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وشملت المواد الغذائية التي وُزعت على 500 عائلة متضررة، سلالاً غذائية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

 

٥٠٠ عائلة بلبنان تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»

أخبار محلية
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