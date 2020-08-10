مستشفى بجدة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ”باهبري”

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، اليوم (الإثنين)، عن آخر تطورات الحالة الصحية لاستشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري.
وكان باهبري قد أصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أكثر من 15 يوما، ودخل إثر ذلك مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح المستشفى، رداً على سؤال طرحه أحد المغردين عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “باهبري” بصحة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “باهبري” ساهم في علاج أكثر من 500 مصاب بفيروس كورونا، كما أنه من ضمن الشخصيات الطبية التي ساهمت في نشر التوعية بشأن الفيروس من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.