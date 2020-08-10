نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مستشفى بجدة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ”باهبري”
10/08/2020   5:47 م

مستشفى بجدة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ”باهبري”

+ = -
2159

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، اليوم (الإثنين)، عن آخر تطورات الحالة الصحية لاستشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري.

وكان باهبري قد أصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أكثر من 15 يوما، ودخل إثر ذلك مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المستشفى، رداً على سؤال طرحه أحد المغردين عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “باهبري” بصحة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “باهبري” ساهم في علاج أكثر من 500 مصاب بفيروس كورونا، كما أنه من ضمن الشخصيات الطبية التي ساهمت في نشر التوعية بشأن الفيروس من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مستشفى بجدة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ”باهبري”

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106221.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.