‏”حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ33.. و977 ريالًا متوسط الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الإثنين) أنه أودع أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بيلغ 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال، منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون، مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
ولفت القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.