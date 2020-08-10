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أخبار محلية > ‏”حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ33.. و977 ريالًا متوسط الدعم
10/08/2020   5:47 م

‏”حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ33.. و977 ريالًا متوسط الدعم

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أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الإثنين) أنه أودع أكثر من ‏‏1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة ‏طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في ‏الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.‏

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن ‏الدفعة السابقة بيلغ 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال، ‏منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان ‏القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه ‏الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال، فيما بلغ ‏عدد أرباب الأسر 2.1 مليون، مشكلين ما نسبته 95%، ‏بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد ‏المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف ‏مستفيد. وفق “أخبار 24”.

ولفت القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات ‏الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات ‏‏32% وشكل الذكـور المستقلين 68%، موضحًا أن 86% من ‏إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل ‏‏14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.‏

‏”حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ33.. و977 ريالًا متوسط الدعم

أخبار محلية
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