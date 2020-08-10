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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا تفاعل عبدالمجيد عبدالله مع أب وابنته يغنيان في الطريق
10/08/2020   5:48 م

بالفيديو.. هكذا تفاعل عبدالمجيد عبدالله مع أب وابنته يغنيان في الطريق

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تفاعل الفنان عبدالمجيد عبدالله، مع أب وابنته يغنيان على جانب الطريق بعاصمة أجنبية.

ونشر الفنان عبر حسابه في “تويتر”، اليوم (الإثنين)، مقطعًا مصورًا لرجل وطفلة يعزفان ويغنيان على جانب أحد الطرق.

وعلق على المقطع بالقول: “هذي فصلتي.. شفت واحد وبنته يغنون وانضميت معاهم أصورهم وأشجع”.

ويظهر الفيديو الأب، يعزف على غيتار، فيما تتولى الابنة الإيقاع، في أحد طرق عاصمة أجنبية، ويتدخل “عبدالله” معهم بالكلمات العربية لتحيتهم ومشاركتهم ما يقدمون.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هكذا تفاعل عبدالمجيد عبدالله مع أب وابنته يغنيان في الطريق

أخبار محلية
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