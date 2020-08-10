أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1257 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 289947.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3199 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 253478 حالة، لافتة إلى أن هناك 33270 حالة نشطة حالياً، من بينها 1824 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.