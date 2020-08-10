المحكمة الجزائية تحدد موعد النظر في الدعوى المقامة ضد “الرشيدي” و”الحربي”

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الإثنين)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على متهمين سعوديين، نظرًا لتغيبهما عن حضور جلسة محاكمتهما، وعدم تمكن المحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثقة لديها.
وأوضح بيان للمحكمة أنه تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 4/ 1/ 1442هـ موعدًا لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم/ محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي يحمل الهوية الوطنية رقم (1050198678)، والمتهم/ عبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436).
وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.