“التأمينات”: على المنشآت الأقل تضررًا خفض نسبة العاملين المدعومين لـ50% قبل منتصف أغسطس

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيكون بحد أقصى 70% من العاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً.
وتشمل هذه الأنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.
وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة الدعم للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى ستكون 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
وشددت المؤسسة أنه على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين قبل 15 أغسطس الجاري، وإلا سيتم إلغاء الدعم عن المنشأة.
الجدير بالذكر أن تعويض شهر أغسطس صُرف لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بنفس الآلية السابقة ووفقاً لنسب الدعم الحالية.