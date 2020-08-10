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أخبار محلية > إدانة 6 مخالفين تلاعبوا بسهم شركة كبرى بتصرفات مضللة وإلزامهم بدفع نحو 19 مليون ريال
10/08/2020   5:52 م

إدانة 6 مخالفين تلاعبوا بسهم شركة كبرى بتصرفات مضللة وإلزامهم بدفع نحو 19 مليون ريال

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق الماليةـ بإدانة 6 مخالفين تلاعبوا بسهم الشركة السعودية للنقل الجماعي.

وأوضحت الأمانة أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة الأشخاص الستة بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية.

وأضافت الأمانة أن القرار تضمّن إلزام المخالفين الستة بدفع أكثر من 19 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامات عليهم تجاوزت الـ 300 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

إدانة 6 مخالفين تلاعبوا بسهم شركة كبرى بتصرفات مضللة وإلزامهم بدفع نحو 19 مليون ريال

أخبار محلية
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