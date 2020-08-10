“الصحة العالمية”: التوصل إلى لقاح مضاد لكورونا أصبح ممكناً

قالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد أصبح ممكناً في ظلّ ترشّح 32 لقاحاً لتكون آمنة وفعالة في مواجهة الفيروس.
وأفادت بأن جميع اللقاحات المرشحة لا تزال قيد التجارب السريرية.
وأوضحت المنظمة أن جميع هذه اللقاحات تهدف إلى تحفيز الجسم على إفراز أجسام مضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتمنعه من الانتشار في جسد الإنسان.وفق “أخبار 24”.
ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى الوفاء بالالتزامات المالية التي وعدت بتقديمها؛ إذ إن توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات للفيروس يتطلب توفير 100 مليار دولار.