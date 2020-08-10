استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

تقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب باستقالتها، على خلفية حـادث انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
وشهدت الجلسة الأخيرة للحكومة تعديل مقر انعقادها ليكون في السراي الحكومي، بعد أن كان من المفترض عقدها في قصر بعبدا.
وشهد جدول أعمال الجلسة تغيرات عديدة، لا سيما بعد أن تم إعلان عدد من الاستقالات المتتالية للوزراء، شملت وزير المالية غازي ووزني، ووزيرة العدل ماري كلود، ووزير البيئة دميانوس قطار. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن تظاهرات ضخمة قد غزت شوارع العاصمة بيروت على مدى الأيام القليلة الماضية، مطالبة بمحاسبة المتورطين في الفساد الذي أدى إلى انفجار حاوية نترات الأمونيوم في مستودع بيروت، والذي أسفر عن مقـتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف.