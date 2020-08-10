نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. كيف حوَّل شباب عسير أملاكهم إلى منتزهات سياحية
10/08/2020   9:22 م

شاهد.. كيف حوَّل شباب عسير أملاكهم إلى منتزهات سياحية

+ = -
482

بادر العديد من أهل عسير بتحويل أملاكهم الشخصية إلى منتزهات ريفية، وتجهيزها بكافة عوامل الجذب السياحي للزوار.

وقال أحد مؤسسي منتجع شعف في عسير، محمد بن لبده، لقناة الإخبارية، إن الفكرة ترتكز على تحويل جزء من المواقع الريفية إلى منتزهات كاملة الخدمات لاستضافة الزوار على مدار اليوم.

وأوضح أن تلك المشروعات حظيت بدعم من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي زار موقع المنتزه أكثر من مرة، ما كان بمثابة دعم واضح للشباب.

وأشار ابن لبده إلى أن فريق العمل يتكون من شباب من أبناء المنطقة، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الأهل والزوار هو ما جعلهم يواصلون عملهم.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف حوَّل شباب عسير أملاكهم إلى منتزهات سياحية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106252.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.