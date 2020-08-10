شاهد.. كيف حوَّل شباب عسير أملاكهم إلى منتزهات سياحية

بادر العديد من أهل عسير بتحويل أملاكهم الشخصية إلى منتزهات ريفية، وتجهيزها بكافة عوامل الجذب السياحي للزوار.
وقال أحد مؤسسي منتجع شعف في عسير، محمد بن لبده، لقناة الإخبارية، إن الفكرة ترتكز على تحويل جزء من المواقع الريفية إلى منتزهات كاملة الخدمات لاستضافة الزوار على مدار اليوم.
وأوضح أن تلك المشروعات حظيت بدعم من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي زار موقع المنتزه أكثر من مرة، ما كان بمثابة دعم واضح للشباب.
وأشار ابن لبده إلى أن فريق العمل يتكون من شباب من أبناء المنطقة، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الأهل والزوار هو ما جعلهم يواصلون عملهم.
فيديو | تحويل الأملاك إلى منتزهات ريفية… أحد أبرز مبادرات أهالي عسير#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ZRWqpKhVMW
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 10, 2020
وفق “أخبار 24”.