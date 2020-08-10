نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بأعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم (الإثنين).
وكشفت الهيئة أن أعلى درجات الحرارة بالمملكة تم تسجيلها في الدمام والأحساء، والتي بلغت 45 درجة مئوية، فيما سجّلت الباحة أدنى درجات الحرارة بالمملكة، والتي بلغت 27 درجة مئوية.
وتضمّن التقرير تسجيل: “44° في وادي الدواسر، 43° في القيصومة، 42° في الرياض وشرورة ورفحاء والعلا، 41° في المدينة المنورة ومكة المكرمة، و40° في القصيم”.
كما تم تسجيل: “39° في نجران والدوادمي، 38° في تبوك وبيشة، و37° في عرعر وينبع، و36° في حائل وجازان والوجه وجدة، و35° في القريات والجوف، 34° في الطائف، 32° في طريف، 29° في خميس مشيط، و28° في أبها”.
وفق “أخبار 24”.