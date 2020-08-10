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أخبار محلية > يوهمون أصحاب المركبات بأن لديهم الحل.. تجربة واقعية للتعامل مع المخالفين بجوار مراكز الفحص الدوري للسيارات
10/08/2020   10:42 م

يوهمون أصحاب المركبات بأن لديهم الحل.. تجربة واقعية للتعامل مع المخالفين بجوار مراكز الفحص الدوري للسيارات

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اشتكى مواطنون من الأشخاص الذين يدّعون أن لديهم الحل السريع لتجاوز السيارات الفحص الدوري، والذين يتمركزون دومًا بجانب مراكز الفحص.

وأجرت قناة الإخبارية تجربة واقعية للتعامل مع هؤلاء الأشخاص غير النظاميين، حيث سأل المراسل مهند المالكي عددًا منهم عمّا يجب فعله لتجهيز سيارته لاجتياز الفحص الدوري بعدما حصلت على شهادة سلبية تشير إلى أنها لم تجتَزه.

وحاول البعض إقناع المراسل بأن لديه الحل السحري والسريع لتأهيل السيارة لاجتياز الفحص، وذلك دون الحاجة لعلاج المشكلات التي بسببها فشلت المركبة في اجتياز الفحص الدوري. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أرجع المتخصص في الاستشارات القانونية المرورية، مساعد الربيش، وجود هؤلاء المخالفين إلى تنسيق متبادل مع بعض العاملين في مراكز الفحص الدوري، نافيًا أن يكون هناك تواطؤ بين الشركات المشغلة والمخالفين.

يوهمون أصحاب المركبات بأن لديهم الحل.. تجربة واقعية للتعامل مع المخالفين بجوار مراكز الفحص الدوري للسيارات

أخبار محلية
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