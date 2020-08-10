“الصحة” تتيح أبرز الإجابات المتعلقة بكورونا عبر موقعها الإلكتروني

أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على كافة الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والموجودة على مــوقــعــها الإلــكــتــرونــي .
ودعت إلى الاستفادة من المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني، والتي تشمل نصائح توعوية وإرشادات صحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب موضوعات للتعريف بأعراضه وآلية التواصل مع الوزارة للخضوع إلى الكشف الطبي اللازم.
وتواصل الوزارة مساعيها من أجل محاصرة انتشار الفيروس، عن طريق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الوضع الحالي. وفق “أخبار 24”.