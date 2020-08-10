نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تتيح أبرز الإجابات المتعلقة بكورونا عبر موقعها الإلكتروني
10/08/2020   10:43 م

“الصحة” تتيح أبرز الإجابات المتعلقة بكورونا عبر موقعها الإلكتروني

+ = -
742

أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على كافة الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والموجودة على مــوقــعــها الإلــكــتــرونــي .

ودعت إلى الاستفادة من المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني، والتي تشمل نصائح توعوية وإرشادات صحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب موضوعات للتعريف بأعراضه وآلية التواصل مع الوزارة للخضوع إلى الكشف الطبي اللازم.

وتواصل الوزارة مساعيها من أجل محاصرة انتشار الفيروس، عن طريق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الوضع الحالي. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتيح أبرز الإجابات المتعلقة بكورونا عبر موقعها الإلكتروني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106268.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.