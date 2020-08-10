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أخبار الخرج > إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( بريد الجيميل )
10/08/2020   11:27 م

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( بريد الجيميل )

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج  د٠ خالد بن عبدالله العتيبي  تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان (بريد الجيميل) وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢/ ١٢/ ١٤٤١هـ  والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدرب الأستاذ ممدوح الذكر الله .

ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدرب / ممدوح الذكر الله على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( بريد الجيميل )

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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