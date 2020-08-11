لتحديد سياسات العودة للدراسة.. “التعليم” تطالب إداراتها بمعرفة واقع الأجهزة التقنية بالمدارس

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة، متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل.
ووجه العاصمي قائدي المدارس بتعبئة البيانات المطلوبة على أن تعتمد من مديري المكاتب في المناطق والمحافظات، على أن يتم الرفع بتلك البيانات خلال 5 أيام. وفق “أخبار 24”.
وأشار التعميم إلى القرار الصادر من نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس، ووضع الترتيبات اللازمة للاستعداد للعام المقبل.