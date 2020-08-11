قطعوا لسانه وأذنيه وأحرقوا جسده.. ملـيشيا الحـوثي تـعذب أسيراً قبل إعدامه وتسليم جــثته لأسرته

أقدمت مـليشيات الحـوثي الإرهـابية على تعـذيب أحد الأسرى والتمثيل بجـثته قبل تسليمها لأسرته، حيث قاموا بقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقع عينيه وإحراق جـثته.
وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن إدانته واستنكراه الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها مـليشيات الحـوثي بحق الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري، أحد أبناء مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.
وقال الإرياني في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذه الجـريمة التي هزت الشارع اليمني تؤكد وحشية وإجرام المـليشيا الإرهـابية، وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تلك الجـريمة تكرار لمشاهد التـعذيب الوحشي التي مارستها تنظيمات إرهـابية كالقاعدة وداعـش بحق الأسرى، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى اليمن إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم الميليشيا الإرهـابية.
كما دعا لسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلات الحـوثيين غير القانونية، والضغط لإطلاقهم فوراً دون قيد أو شرط تنفيذاً لبنود اتفاق السويد.