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أخبار محلية > شاهد.. إحباط مخطط لتهريب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة
11/08/2020   8:18 ص

شاهد.. إحباط مخطط لتهريب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة

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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن رجال حرس الحدود نجحوا في كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية.

وأوضح المقدم القريني أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب 948 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأضاف بأنه جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إحباط مخطط لتهريب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة

أخبار محلية
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